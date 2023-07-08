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Елизавета Филипповна

Место рождения

Дер. Алёшино Можайского уезда

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1883

Муж: Бурлаков Сергей Григорьевич

Макарово, Можайский, Московская область
Поручители жениха д. Макарово кр. Николай Петров, Василий Алексеев и с. Клементьево Михаил Елпидифоров Поручители невесты д. Шебаршино кр. Венедикт Козьмин и д. Куринь кр. Иван Иларионов
Рождение ребёнка
08.08.1884

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Макарово кр. сын Мирон Григорьев и сестра его девица Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
17.10.1887

Дочь: Байкова (Бурлакова) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Макарово кр. мын Мирон Григорьев, кр. девица Параскева Григорьва
Рождение ребёнка
20.04.1890

Сын: Бурлаков Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Макарово кр. сын Николай Васильев, кр. девица Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
04.08.1893

Сын: Бурлаков Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Макарово кр. сын Мирон Григорьев, кр. девица Евдокия Григорьева Бурлаковы
Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: Бурлакова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич

д.Ханево Михаил Семенович Балаев, кр. дев. Анастасия Сергеевна Бурлакова
Рождение ребёнка
21.08.1901

Сын: Бурлаков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники кр. сын Федор Сергеев Бурлаков и кр. дев. Анастасия Сергеева Бурлакова
Рождение ребёнка
07.11.1904 ст.

Сын: Бурлаков Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники Слободо-Ильинской церкви псаломщик Николай Васильев Отрадинский д. Макарово крестьянская девица Анастасия Сергеева Бурлакова
Смерть
Неизвестно

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