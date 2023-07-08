Елизавета Филипповна
Место рожденияДер. Алёшино Можайского уезда
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1883
Поручители жениха д. Макарово кр. Николай Петров, Василий Алексеев и с. Клементьево Михаил Елпидифоров Поручители невесты д. Шебаршино кр. Венедикт Козьмин и д. Куринь кр. Иван Иларионов
Рождение ребёнка
08.08.1884
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич
Воспреемники д. Макарово кр. сын Мирон Григорьев и сестра его девица Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
17.10.1887
Дочь: Байкова (Бурлакова) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич
Воспреемники д. Макарово кр. мын Мирон Григорьев, кр. девица Параскева Григорьва
Рождение ребёнка
20.04.1890
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич
Воспреемники д. Макарово кр. сын Николай Васильев, кр. девица Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
04.08.1893
Сын: Бурлаков Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич
Воспреемники д. Макарово кр. сын Мирон Григорьев, кр. девица Евдокия Григорьева Бурлаковы
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: Бурлакова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич
д.Ханево Михаил Семенович Балаев, кр. дев. Анастасия Сергеевна Бурлакова
Рождение ребёнка
21.08.1901
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич
Воспреемники кр. сын Федор Сергеев Бурлаков и кр. дев. Анастасия Сергеева Бурлакова
Рождение ребёнка
07.11.1904 ст.
Сын: Бурлаков Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Григорьевич
Воспреемники Слободо-Ильинской церкви псаломщик Николай Васильев Отрадинский д. Макарово крестьянская девица Анастасия Сергеева Бурлакова
Смерть
Неизвестно