Загорская (Неклюдова) Ксения Ерофеевна 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Загорская (Неклюдова) Ксения Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1799

Муж: Загорский Федосей Логгинович

Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1802

Сын: Загорский Матвей Федосеевич

Отец ребёнка: Загорский Федосей Логгинович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Загорская) Анастасия Федосеевна

Отец ребёнка: Загорский Федосей Логгинович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Загорская) Устинья Федосеевна

Отец ребёнка: Загорский Федосей Логгинович

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