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Васильева Марина

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Васильев Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Тимофеевич

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Васильев Сидор Тимофеевич

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Васильев Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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