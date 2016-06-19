Семин Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семин Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.2016

Сын: Семин Лев Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.2018

Сын: Семин Константин Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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