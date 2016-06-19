Семин Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.2016
Сын: Семин Лев Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.2018
Сын: Семин Константин Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности