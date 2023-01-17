Пашнин Михаил Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1854 ст.
Дата смерти03.11.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
25.09.1854 ст.
Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Призыв на военную службу
Около 1874 ст.
В записи о браке в 1884 г. указан, как "Сугоякского села рядовой Туркестанского линейного батальона"
Бракосочетание
11.11.1884 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1888 ст.
Дочь: Кузнецова Анисья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1898 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.11.1912 ст.