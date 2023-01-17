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Пашнин Михаил Евгеньевич

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Место рождения

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

24.09.1854 ст.

Дата смерти

03.11.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Крещение
25.09.1854 ст.
Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Призыв на военную службу
Около 1874 ст.
В записи о браке в 1884 г. указан, как "Сугоякского села рядовой Туркестанского линейного батальона"
Бракосочетание
11.11.1884 ст.

Жена: не указана

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.12.1888 ст.

Дочь: Кузнецова Анисья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.08.1898 ст.

Сын: Пашнин Семён Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
03.11.1912 ст.
Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
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