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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кириченко Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Кириченко Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кириченко Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириченко Тихон
Отец ребёнка: Кириченко Прокопий