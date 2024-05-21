Коваленков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1939
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Константиновна
Смерть
2002