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Коваленков Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1939

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1940 г.р.
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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1939

Отец: Коваленков Александр Александрович

Мать: Коваленкова (Фохт) Елизавета Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
02.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Константиновна

Смерть
2002

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