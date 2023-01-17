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Хахалев Артамон Дмитриевич

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Место рождения

Большое Городище, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

02.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Хахалев Дмитрий Андреевич

Мать: Хахалева София Герасимовна

Большое Городище, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
19.10.1918

Сын: Хахалев Григорий Артамонович

Мать ребёнка: Хахалева Анастасия Антоновна

Большое Городище, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Хахалев Василий Артамонович

Мать ребёнка: Хахалева Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хахалев Иван Артамонович

Мать ребёнка: Хахалева Анастасия Антоновна

Смерть
02.11.1985
Большое Городище, Шебекинский, Белгородская область
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