Хахалев Артамон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти02.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
19.10.1918
Сын: Хахалев Григорий Артамонович
Мать ребёнка: Хахалева Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Хахалев Василий Артамонович
Мать ребёнка: Хахалева Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хахалева Анастасия Антоновна
Смерть
02.11.1985