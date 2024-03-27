Фехретдинов Хайретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФехретдинов Хайретдин

Фехретдинов Хайретдин

Место рождения

Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, к/з им. «М. Горького», д. Семеновки

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Курбан Фехретдин

Мать: не указана

Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, к/з им. «М. Горького», д. Семеновки
Рождение ребёнка
?.12.1929

Сын: Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович

Мать ребёнка: Фехретдинова Гаширя

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close