Фехретдинов Хайретдин
Место рожденияГорьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, к/з им. «М. Горького», д. Семеновки
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Курбан Фехретдин
Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, к/з им. «М. Горького», д. Семеновки
Рождение ребёнка
?.12.1929
Сын: Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович
Мать ребёнка: Фехретдинова Гаширя
с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Смерть
Неизвестно