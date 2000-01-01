Бирин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1889 г.р.
1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1889

Сын: Бирин Александр Иванович

Мать ребёнка: Бирина ?

Рождение ребёнка
16.10.1905

Сын: Бирин Вениамин Иванович

Мать ребёнка: Бирина Татьяна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бирина ?

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