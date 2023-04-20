Щербакова (Иващенко) Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Иващенко) Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Иващенко Кирилл Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1948

Сын: Цибульская Любовь Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1994
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