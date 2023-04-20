Щербакова (Иващенко) Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1994
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Иващенко Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1948
Сын: Цибульская Любовь Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1994