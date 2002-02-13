Габова Акинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1922
Дочь: Габова Полина Егоровна
Отец ребёнка: Габов Егор
Рождение ребёнка
15.07.1926
Сын: Габов Иван Егорович
Отец ребёнка: Габов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Габов Егор
Смерть
Неизвестно