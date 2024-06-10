Малетин Иван Никитович 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малетин Иван Никитович

Место рождения

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Малетин Никита Григорьевич

Мать: не указана

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малетина (--) Матрена Игнатьевна

Рождение ребёнка
15.05.1862

Дочь: Малетина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Малетина (--) Матрена Игнатьевна

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
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Смерть
Неизвестно

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