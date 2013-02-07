Грешникова (Егрищина) Дина Анатольевная
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.2013
Дочь: Грешникова Мария-Николь Андреевная
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности