Галкина (Степанова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Степанова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Преображенская, Киквидзенский район, Волгоградская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Степанов Дмитрий Григорьевич

Мать: Степанова Ирина

Преображенская, Киквидзенский район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1906

Дочь: Белова (Галкина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Галкин Николай Иванович

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Галкин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Галкин Николай Иванович

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
1977
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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