Галкина (Степанова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Степанов Дмитрий Григорьевич
Мать: Степанова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1906
Дочь: Белова (Галкина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Галкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Галкин Николай Иванович
Смерть
1977
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область