Полякова Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Вячеслав Валентинович
Отец ребёнка: Поляков Валентин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Поляков Валентин Иванович
Чадан, Дзун-Хемчикский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно