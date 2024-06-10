Полякова Маргарита Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Полякова Маргарита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ек
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Вячеслав Валентинович

Отец ребёнка: Поляков Валентин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Поляков Валентин Иванович

Чадан, Дзун-Хемчикский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Валентин Иванович

Смерть
Неизвестно

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