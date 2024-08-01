Софонов Тимофей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Софонов Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Софонова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Софонов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Софонова Агриппина Петровна
Смерть
Неизвестно