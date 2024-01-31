Слепцов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1900 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

АС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Слепцов Кузьма

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Слепцов Иван

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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