Абоимов (Неизвестно) Александра Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
15.05.1896
Дочь: (Абоимов) Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Абоимов Никифор Деевич
Смерть
Неизвестно