Гордеева Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Гордеева Иулиания Павловна
Отец ребёнка: Гордеев Павел Иванович
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Рождение ребёнка
1891
Сын: Гордеев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Гордеев Павел Иванович
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Смерть
Неизвестно