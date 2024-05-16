Гордеева Елена Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеева Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Павел Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Гордеева Иулиания Павловна

Отец ребёнка: Гордеев Павел Иванович

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Рождение ребёнка
1891

Сын: Гордеев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Гордеев Павел Иванович

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Смерть
Неизвестно

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