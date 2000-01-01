Никишин Иван В.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 14.09.1905 по 1907
Учитель | Место работы: Яманская войсковая школа Должность: Учитель Переведён в Яманское училище из Илецкого мужского училища. Затем снова перешёл работать в войсковое училище Илецкого городка.
Смерть
После 1908