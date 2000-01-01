Никишин Иван В. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Иван В.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 14.09.1905 по 1907
Учитель | Место работы: Яманская войсковая школа Должность: Учитель Переведён в Яманское училище из Илецкого мужского училища. Затем снова перешёл работать в войсковое училище Илецкого городка.
Смерть
После 1908
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