Кульмухаметов Николай (Хайдар) Миннибулатович
Место рожденияг.Москва, РСФСР
Дата рождения26.10.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1946
г.Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
18.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно