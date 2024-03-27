Кульмухаметов Николай (Хайдар) Миннибулатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмухаметов Николай (Хайдар) Миннибулатович

Место рождения

г.Москва, РСФСР

Дата рождения

26.10.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1946

Отец: Кульмухаметов Миннибулат Ильясович

Мать: Кульмухаметова Хава Исмаиловна

г.Москва, РСФСР
Рождение ребёнка
18.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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