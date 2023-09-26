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Петрова Варвара Ивановна

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

03.06.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1839 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Петров Семен Дормидонтович

Отец ребёнка: Петров Дормидонт Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1880

Сын: Петров Кирилл Дормидонтович

Отец ребёнка: Петров Дормидонт Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Петров Иван Дормидонтович

Отец ребёнка: Петров Дормидонт Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.01.1884 ст.

Сын: Петров Павел Дормидонтович

Отец ребёнка: Петров Дормидонт Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Сын: Петров Иосиф Дормидонтович

Отец ребёнка: Петров Дормидонт Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Дормидонт Васильевич

Смерть
03.06.1916 ст.
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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