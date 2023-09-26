Петрова Варвара Ивановна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смерти03.06.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Петров Семен Дормидонтович
Отец ребёнка: Петров Дормидонт Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Петров Кирилл Дормидонтович
Отец ребёнка: Петров Дормидонт Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Петров Иван Дормидонтович
Отец ребёнка: Петров Дормидонт Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1884 ст.
Сын: Петров Павел Дормидонтович
Отец ребёнка: Петров Дормидонт Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1895
Сын: Петров Иосиф Дормидонтович
Отец ребёнка: Петров Дормидонт Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1916 ст.