Ресцов Дорофей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Ресцов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Максина Зиновия Дорофеевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Ресцова Матрона Дорофеевна
Рождение ребёнка
15.03.1853
Дочь: Ресцова Дарья Дорофеевна
Мать ребёнка: Ресцова Мария Ивлиевна
Рождение ребёнка
29.01.1856
Дочь: Резцова Анна Дорофеевна
Мать ребёнка: Ресцова Мария Ивлиевна
Рождение ребёнка
03.10.1858
Мать ребёнка: Ресцова Мария Ивлиевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Резцов Алексей Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ресцова Мария Ивлиевна
Смерть
Неизвестно