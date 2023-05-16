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Ресцов Дорофей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Ресцов Семен Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Максина Зиновия Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Ресцова Матрона Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1853

Дочь: Ресцова Дарья Дорофеевна

Мать ребёнка: Ресцова Мария Ивлиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1856

Дочь: Резцова Анна Дорофеевна

Мать ребёнка: Ресцова Мария Ивлиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1858

Сын: Резцов Михаил Дорофеевич

Мать ребёнка: Ресцова Мария Ивлиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Резцов Алексей Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ресцова Мария Ивлиевна

Смерть
Неизвестно
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