Горинова (Седанова) Анна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Горинова (Седанова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седанов Василий

Мать: Седанова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горинов Николай Федорович

Отец ребёнка: Горинов Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горинов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Горинов Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горинова Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Горинов Федор Петрович

Рождение ребёнка
02.10.1949

Дочь: Башкирова (Горинова) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Горинов Федор Петрович

Васильевское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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