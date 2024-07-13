Горинова (Седанова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седанов Василий
Мать: Седанова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горинов Николай Федорович
Отец ребёнка: Горинов Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горинов Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горинова Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Горинов Федор Петрович
Рождение ребёнка
02.10.1949
Дочь: Башкирова (Горинова) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Горинов Федор Петрович
Васильевское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно