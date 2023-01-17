Киреева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Виктор Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Виктор Анатольевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
2006
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