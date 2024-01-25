Михайлова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1950

Отец: Лизенко Николай Анатольевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1971

Сын: Михайлов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Михайлов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
19.05.1984

Сын: Михайлов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Михайлов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Владимир Николаевич

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