Михайлова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1950
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1950
Отец: Лизенко Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
27.06.1971
Сын: Михайлов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Михайлов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
19.05.1984
Сын: Михайлов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Михайлов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно