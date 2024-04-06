Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1874 ст.

Дочь: Калинина Домна (Домника) Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Дмитриевна

Степаньково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Степаньково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Степаньково на тот период именовалось как деревня Степанова Зосиминской волости (относилось к приходу Зосимова пустынь).

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