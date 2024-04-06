Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1874 ст.
Дочь: Калинина Домна (Домника) Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
Степаньково на тот период именовалось как деревня Степанова Зосиминской волости (относилось к приходу Зосимова пустынь).