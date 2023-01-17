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Мясников Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1892 и 1893

Дата смерти

После 02.05.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1892 и 1893

Отец: Мясников Дмитрий

Мать: не указана

Дата из карточки военнопленного. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30852328/
Место жительства
1915
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
После 02.05.1917 ст.
Болен 12.02.1915. Служил в 5 роте 202 пехотного Горийского полка. Попал в плен 02.06.1915, находился в лагере в Австрии освобожден 02.05.1917. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13398192 ... Показать все
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