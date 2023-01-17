Мясников Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1892 и 1893
Дата смертиПосле 02.05.1917 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1892 и 1893
Отец: Мясников Дмитрий
Мать: не указана
Дата из карточки военнопленного. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30852328/
Место жительства
1915
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
После 02.05.1917 ст.
Болен 12.02.1915. Служил в 5 роте 202 пехотного Горийского полка. Попал в плен 02.06.1915, находился в лагере в Австрии освобожден 02.05.1917. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13398192 ... Показать все