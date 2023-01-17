Бычков Филарет Андреевич
Место рождения
Дата рождения31.12.1926
Дата смерти11.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1926
Рождение ребёнка
10.01.1956
Сын: Бычков Михаил Филаретович
Мать ребёнка: Бычкова Зоя Сергеевна
Рождение ребёнка
25.08.1959
Дочь: Ларина Лариса Филаретовна
Мать ребёнка: Бычкова Зоя Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Зоя Сергеевна
Смерть
11.11.1984
Железногорск, город Железногорск, Курская область