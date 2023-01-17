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Бычков Филарет Андреевич

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Место рождения

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

31.12.1926

Дата смерти

11.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1926

Отец: Бычков Андрей Анисимович

Мать: Бычкова Евдокия Николаевна

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.01.1956

Сын: Бычков Михаил Филаретович

Мать ребёнка: Бычкова Зоя Сергеевна

Рождение ребёнка
25.08.1959

Дочь: Ларина Лариса Филаретовна

Мать ребёнка: Бычкова Зоя Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Зоя Сергеевна

Смерть
11.11.1984
Железногорск, город Железногорск, Курская область
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