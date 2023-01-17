Фёдор Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1707 ст.
Дата смертиМежду 1770 и 1772 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1725
Сын: Архип Фёдоров
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1739
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Дочь: Акилина Фёдоровна
Мать ребёнка: Марья Иванова
Смерть
Между 1770 и 1772 ст.