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Фёдор Фёдоров

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Место рождения

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1707 ст.

Дата смерти

Между 1770 и 1772 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1739 г.р.
Вычислено 1744 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725

Сын: Архип Фёдоров

Мать ребёнка: Марья Иванова

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1739

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Марья Иванова

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Дочь: Акилина Фёдоровна

Мать ребёнка: Марья Иванова

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1770 и 1772 ст.
Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
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