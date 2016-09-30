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Малкова Ирина Викторовна
Малкова Ирина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.2016
Пол
Женский
Отец
Малков Виктор Валерьевич
1988 г.р.
Мать
Фадькина Юлия Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2016
Отец:
Малков Виктор Валерьевич
Мать:
Фадькина Юлия Александровна
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