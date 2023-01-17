Калужинова Матрена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Калужников Кузьма
Отец ребёнка: Калужинов Клим Саввич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Лукерья Климовна
Отец ребёнка: Калужинов Клим Саввич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Климовна
Отец ребёнка: Калужинов Клим Саввич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Калужников Никифор
Отец ребёнка: Калужинов Клим Саввич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Калужинов Афанасий Климович
Отец ребёнка: Калужинов Клим Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно