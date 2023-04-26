Оглоблина Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ерохина Мария Оглоблина
Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Оглоблин Лаврентий Панфилович
Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Оглоблина) Пелагея Панфиловна
Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Оглоблина) Февронья Панфиловна
Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Оглоблина) Евдокия Панфиловна
Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Оглоблин Тихон Панфилович
Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич
Смерть
Неизвестно