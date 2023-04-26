Оглоблина Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОглоблина Прасковья Николаевна

Оглоблина Прасковья Николаевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Панфил Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ерохина Мария Оглоблина

Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Оглоблин Лаврентий Панфилович

Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Оглоблина) Пелагея Панфиловна

Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Оглоблина) Февронья Панфиловна

Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Оглоблина) Евдокия Панфиловна

Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Оглоблин Тихон Панфилович

Отец ребёнка: Оглоблин Панфил Алексеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.