Малюков Николай Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюков Николай Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Малюков Никифор Иосифович

Мать: Малюкова Татьяна

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