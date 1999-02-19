Бровкина (Куликова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1922
Дата смерти19.02.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1922
Отец: Куликов Семён
Мать: Куликова Александра
Бракосочетание
?.11.1943
Муж: Бровкин Алексей
Рождение ребёнка
18.10.1954
Сын: Бровкин Игорь
Отец ребёнка: Бровкин Алексей
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Александр
Отец ребёнка: Бровкин Алексей
Смерть
19.02.1999