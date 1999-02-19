Бровкина (Куликова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина (Куликова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1922

Дата смерти

19.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1922

Отец: Куликов Семён

Мать: Куликова Александра

Бракосочетание
?.11.1943

Муж: Бровкин Алексей

Рождение ребёнка
18.10.1954

Сын: Бровкин Игорь

Отец ребёнка: Бровкин Алексей

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Александр

Отец ребёнка: Бровкин Алексей

Смерть
19.02.1999
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