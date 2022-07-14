Обухов Алексей Геннадьвич
мужской, родился 04.09.1984
ОтецОбухов Геннадий Юрьевич31.12.1952 г.р.
МатьОбухова НадеждаНеизвестно г.р.
Супруги
Обухова ?Неизвестно г.р.
Дети
Обухов ------------------ АлексеевичНеизвестно г.р.
(Обухова) Алла АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1984
Отец: Обухов Геннадий Юрьевич
Мать: Обухова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов ------------------ Алексеевич
Мать ребёнка: Обухова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Обухова) Алла Алексеевна
Мать ребёнка: Обухова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова ?
Место жительства
Неизвестно