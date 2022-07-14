Обухов Алексей Геннадьвич 04.09.1984 — найти родственников по фамилии на Familio

Обухов Алексей Геннадьвич

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился 04.09.1984

Отец
Обухов Геннадий Юрьевич31.12.1952 г.р.
Мать
Обухова НадеждаНеизвестно г.р.
Супруги
Обухова ?Неизвестно г.р.
Дети
Обухов ------------------ АлексеевичНеизвестно г.р.
(Обухова) Алла АлексеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1984

Отец: Обухов Геннадий Юрьевич

Мать: Обухова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов ------------------ Алексеевич

Мать ребёнка: Обухова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Обухова) Алла Алексеевна

Мать ребёнка: Обухова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова ?

Место жительства
Неизвестно

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