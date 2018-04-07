Алыпов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1937
Дата смерти07.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1937
Отец: Алыпов Сергей Антонович
Мать: Алыпова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алыпова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Алыпова Клара Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алыпова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Алыпова Клара Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алыпова Клара Георгиевна
Смерть
07.04.2018