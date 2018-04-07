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Алыпов Иван Сергеевич

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Место рождения

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

04.01.1937

Дата смерти

07.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1937

Отец: Алыпов Сергей Антонович

Мать: Алыпова Акулина Ивановна

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алыпова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Алыпова Клара Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алыпова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Алыпова Клара Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алыпова Клара Георгиевна

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.04.2018
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