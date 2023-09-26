Китаев Федор Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКитаев Федор Митрофанович

Китаев Федор Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Китаев Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1909

Сын: Китаев Иван Федорович

Мать ребёнка: Китаева Анна Анисимовна

Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Китаева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Китаев Кузьма Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close