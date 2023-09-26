Китаев Федор Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Китаев Митрофан
Рождение ребёнка
25.10.1909
Мать ребёнка: Китаева Анна Анисимовна
Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Китаева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно