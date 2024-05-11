Белоцерковский Алексадр
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виткина Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
02.04.2015
Сын: Белоцерковский Таль Александрович
Мать ребёнка: Виткина Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
02.04.2015
Дочь: Белоцерковская Рони Александровна
Мать ребёнка: Виткина Марина Юрьевна