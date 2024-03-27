Петров Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Ольга
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Мария
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
09.06.1908
Сын: Петров Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
05.07.1975