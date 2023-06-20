Дорошенко Мария Аглеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Дорошенко Марина Федотовна
Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Дорошенко Евстафий Федотович
Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Дорошенко Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Дорошенко Сиклитиния Федотовна
Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Дорошенко Василий Федотовия
Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Дорошенко Константин Федотович
Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Дорошенко Федор Федотович
Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дорошенко Михаил Федотович
Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич
Смерть
Неизвестно