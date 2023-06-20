Дорошенко Мария Аглеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Мария Аглеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Дорошенко Марина Федотовна

Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич

Костобобров, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Дорошенко Евстафий Федотович

Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич

Костобобров, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дорошенко Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич

Костобобров, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Дорошенко Сиклитиния Федотовна

Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич

Костобобров, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Дорошенко Василий Федотовия

Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич

Костобобров, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Дорошенко Константин Федотович

Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич

Никольск, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Дорошенко Федор Федотович

Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич

Никольск, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Дорошенко Михаил Федотович

Отец ребёнка: Дорошенко Федот Макеевич

Никольск, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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