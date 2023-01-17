Наймарк Михаил Борисович
Место рождения
Дата рождения24.07.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1962
Отец: Наймарк Борис Ерухимович
Мать: Наймарк Стелла Семеновна
Образование
С 1969 по 1979
Школа №1
Образование
С 1979 по 1985
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
УгТУ-УПИ Физико-технологический факультет
Бракосочетание
07.09.1985
Рождение ребёнка
29.05.1986
Дочь: Попова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Наймарк Вера Валентиновна
Развод
24.02.2009