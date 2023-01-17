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Наймарк Михаил Борисович

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

24.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1962

Отец: Наймарк Борис Ерухимович

Мать: Наймарк Стелла Семеновна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Образование
С 1969 по 1979
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Школа №1
Образование
С 1979 по 1985
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
УгТУ-УПИ Физико-технологический факультет
Бракосочетание
07.09.1985

Жена: Наймарк Вера Валентиновна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1986

Дочь: Попова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Наймарк Вера Валентиновна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Развод
24.02.2009

Жена: Наймарк Вера Валентиновна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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