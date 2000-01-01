Маслова (Михайлова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова (Михайлова) Клавдия Ивановна

Маслова (Михайлова) Клавдия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Михайлов Иван Иванович

Мать: Михайлова Гликерия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Маслов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Маслов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Яков

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close