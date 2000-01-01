Маслова (Михайлова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Маслов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маслов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Яков
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно