Акбулатова (Кадиева) Рабия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акбулатова (Кадиева) Рабия

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадиев Сайфетдин

Мать: Мэфтюха

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акбулатов Кадер

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акбулатов Кадер

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акбулатов Кадер

Рождение ребёнка
16.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акбулатов Кадер

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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