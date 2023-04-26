Солдатова Евдокия Ефимова
Место рожденияВышне-Должанская волость , Ливенский уезд , Орловская губерния ( Липецкая область )
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Лунина Харитина Солдатова
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Сын: Солдатов Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Дочь: (Солдатова) Степанида Кирилловна
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Дочь: Моисеева Мария Солдатова
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Сын: Солдатов Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Дочь: Бурлакова Гликерия Солдатова
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Дочь: (Солдатова) Вера Кирилловна
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Дочь: (Солдатова) Агафья Кирилловна
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Сын: Солдатов Степан Кириллович
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович
Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович