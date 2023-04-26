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Солдатова Евдокия Ефимова

Место рождения

Вышне-Должанская волость , Ливенский уезд , Орловская губерния ( Липецкая область )

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1872

Муж: Солдатов Кирилл Логинович

Рождение ребёнка
05.09.1873

Дочь: Лунина Харитина Солдатова

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.03.1876

Сын: Солдатов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.09.1878

Дочь: (Солдатова) Степанида Кирилловна

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.06.1881

Дочь: Моисеева Мария Солдатова

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.03.1884

Сын: Солдатов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.05.1886

Дочь: Бурлакова Гликерия Солдатова

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.05.1889

Дочь: (Солдатова) Вера Кирилловна

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.03.1892

Дочь: (Солдатова) Агафья Кирилловна

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Солдатов Степан Кириллович

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.04.1896

Сын: Солдатов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Солдатов Кирилл Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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