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Остроумов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Остроумов Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Остроумов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1838
Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Священник Богородицкой Лысогорской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Остроумова Миропия Алексеевна

Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Остроумов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Остроумов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Остроумов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроумова Мастридия Адриановна

Смерть
Неизвестно
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