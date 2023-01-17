Остроумов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Остроумов Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Остроумов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна
Работа или профессия
С 1838
Священник Богородицкой Лысогорской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Остроумова Миропия Алексеевна
Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Остроумов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Остроумов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Остроумов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Остроумова Мастридия Адриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно