Володин Иван Миронович
Место рождения
Дата рождения22.04.1923
Дата смерти01.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1923
Отец: Володин Мирон Петрович
Мать: Карелова Мария
Рождение ребёнка
19.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Володина Вера Никаноровна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
01.03.1997
Кинель, Кинель, Самарская область