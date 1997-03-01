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Володин Иван Миронович

Место рождения

Тияпино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.04.1923

Дата смерти

01.03.1997

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1923

Отец: Володин Мирон Петрович

Мать: Карелова Мария

Тияпино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Володина Вера Никаноровна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
01.03.1997
Кинель, Кинель, Самарская область
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