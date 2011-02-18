Колодежный Сергей Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодежный Сергей Филимонович

Место рождения

Чита, Россия

Дата рождения

01.08.1939

Дата смерти

18.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.02.2011

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