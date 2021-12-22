Жигулина (Образцова) Анна
Место рожденияРоссия Калиниская область, деревня Пунятино , осташковский район
Дата рождения22.09.1939
Дата смерти22.12.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1939
Отец: Образцов Дмитрий Евдокимович
Мать: Анна Макеевна
Россия Калиниская область, деревня Пунятино , осташковский район
Бракосочетание
02.04.1969
Муж: Жигулин Вячеслав
Токарёвка, Токарёвский района, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.12.1969
Сын: Жигулин Алексей
Отец ребёнка: Жигулин Вячеслав
потсдам
Рождение ребёнка
23.01.1972
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Жигулин Вячеслав
Смерть
22.12.2021
токсово
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
куйвози