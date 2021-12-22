Жигулина (Образцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигулина (Образцова) Анна

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Место рождения

Россия Калиниская область, деревня Пунятино , осташковский район

Дата рождения

22.09.1939

Дата смерти

22.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1939

Отец: Образцов Дмитрий Евдокимович

Мать: Анна Макеевна

Россия Калиниская область, деревня Пунятино , осташковский район
Бракосочетание
02.04.1969

Муж: Жигулин Вячеслав

Токарёвка, Токарёвский района, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.12.1969

Сын: Жигулин Алексей

Отец ребёнка: Жигулин Вячеслав

потсдам
Рождение ребёнка
23.01.1972

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Жигулин Вячеслав

Смерть
22.12.2021
токсово
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
куйвози
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